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Жълт код за дъжд в Западна и Централна България в неделя

Богомила Костадинова
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КАДЪР: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Жълт код за валежи е обявен за Западна и Централна България за 1 ноември. Това показва картата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението обхваща голяма част от страната, докато за източните райони не е обявен предупредителен код. В 18 области в страната се очакват валежните количества да бъдат между 25 и 35 литра на кв. метър, а на места и повече, пише БНТ. 

Очакваните валежи могат да затруднят движението по пътищата, затова шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с условията скорост.

КАДЪР: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

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