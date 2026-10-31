Временно затвориха част от "Хемус" към Варна заради катастрофиралия камион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е спряно движението по магистрала "Хемус" към Варна в района на село Врачеш, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано там катастрофира камион и спирането на движението се налага, за да бъде изтеглен тежкотоварния автомобил.

Няма данни за пострадали при инцидента.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В петък камион се преобърна при тунел "Траянови врата" на магистрала "Тракия" в посока Бургас и блокира аутобана за часове.

Инцидента стана в ранния следобед, но заради натоварения трафик в петък бързо се образува километрична тапа. Камионът беше изтеглен часове по-късно.