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Временно затвориха част от "Хемус" към Варна заради катастрофиралия камион

Мария Нишанджиева
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Катастрофа с камион на магистрала "Хемус" СНИМКА: ФейсбукПламен Манов

Временно е спряно движението по магистрала "Хемус" към Варна в района на село Врачеш, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

По-рано там катастрофира камион и спирането на движението се налага, за да бъде изтеглен тежкотоварния автомобил. 

Няма данни за пострадали при инцидента. 

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В петък камион се преобърна при тунел "Траянови врата" на магистрала "Тракия" в посока Бургас и блокира аутобана за часове. 

Инцидента стана в ранния следобед, но заради натоварения трафик в петък бързо се образува километрична тапа. Камионът беше изтеглен часове по-късно. 

Катастрофа с камион на магистрала "Хемус" СНИМКА: ФейсбукПламен Манов

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