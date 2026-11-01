Православен календар за 1 ноември, вижте кои са имениците

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5 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян. Св. прпмчци Яков Костурски, дякон Яков и мон. Дионисий

Братята Козма и Дамян имали майка християнка и баща езичник. Те водели добродетелен и богоугоден живот по примера на майка си. За да бъдат полезни на хората, братята изучили целебните свойства на билките и се прочули като церители. Те не търсели земна слава и богатство - лекували безплатно и хора, и добитък. И Господ Исус ги надарил с чудотворна сила.

Над гроба на светите безсребреници бил построен храм, в който ставали чудеса.

Празнуват: Кузман, Дамян, Дамянка (или на 1 юли)