Жълт код за дъжд за 18 области в България, очакват се гръмотевици и силен вятър

Жълт код за опасни метеорологични явления е обявен за 18 области следните области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, София-град, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора, съобщава Нова.

Така че за днес, 1 ноември, се очакват валежи, които на места в Западна и Централна България ще бъдат значителни и придружени от гръмотевици. В отделни райони за денонощието ще се акумулират до около 50 литра на квадратен метър.

Температурите ще останат сравнително постоянни през деня. Минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните - предимно между 10 и 15 градуса. В София се очакват около 7 градуса сутринта и не повече от 9 градуса през деня.

Ще се усили вятърът от изток-североизток. Поривите ще са по-осезаеми в областите край морето и в Дунавската равнина.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които над 1500–1700 метра ще преминават в сняг. В масивите в Западна и Централна България се очакват значителни количества валежи, на места и гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, умерен, а по високите части - силен. Температурите ще достигат около 6 градуса на 1200 метра и около 0 градуса на 2000 метра.