Оранжев код за значителни валежи в 7 области

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Значителни валежи се очакват в голяма част от страната през следващите две денонощия. За днес, 1 ноември, е в сила жълт код за опасни валежи в 18 области от Западна и Централна България, а за утре предупреждението ще обхване и Източна България.

Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в актуализирана информация, публикувана във Фейсбук.

Очакваните количества дъжд днес са между 25 и 35 литра на квадратен метър, като на отделни места е възможно да бъдат и повече.

В понеделник, 2 ноември, валежите ще продължат. НИМХ издава оранжев код за значителни количества дъжд в 7 области от Източна България. Там се очакват между 35 и 65 литра на квадратен метър, а на изолирани места и повече.

За други 11 области предупреждението е от първа степен – жълт код, с очаквани количества между 20 и 35 литра на квадратен метър.

С натрупването на валежите се очаква и хидрологичната обстановка в страната да се усложнява от 2 ноември, предупреждават от института.