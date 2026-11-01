Катастрофа на магистрала "Хемус" към София, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 46 на АМ "Хемус" в посока София се осъществява в активната лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".