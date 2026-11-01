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Катастрофа на магистрала "Хемус" към София, движението е в една лента

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при км 46 на АМ "Хемус" в посока София се осъществява в активната лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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