Свлачище и пропадане затвори временно пътя Юндола - Якоруда

Частично пропадане на пътното платно и паднала скална маса затвориха временно пътя от Юндола в област Пазарджик към Якоруда, област Благоевград. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.
По информация от Агенция "Пътна инфраструктура" от 14 ч днес до 14 ч на 3 ноември временно е ограничено е движението и в двете посоки по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог в участъка от км 61 (отклонение за Аврамово) до км 97 (отклонение за Елешница), поради свличане на пътната настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, както следва:
В посока Гоце Делчев:
-по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог на км 61+500 (отклонение за с. Аврамово) до Доспат
-от Доспат по път III-197 до Гоце Делчев и обратно.
В посока Велинград:
- по път II-19 до Гоце Делчев
-от Гоце Делчев по път III-197 до Доспат
-от Доспат по път II-37 до отклонение за Сърница по път III-843
-по път III-843 до Велинград.