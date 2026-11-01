Свлачище и пропадане затвори временно пътя Юндола - Якоруда

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Частично пропадане на пътното платно и паднала скална маса затвориха временно пътя от Юндола в област Пазарджик към Якоруда, област Благоевград. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

По информация от Агенция "Пътна инфраструктура" от 14 ч днес до 14 ч на 3 ноември временно е ограничено е движението и в двете посоки по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог в участъка от км 61 (отклонение за Аврамово) до км 97 (отклонение за Елешница), поради свличане на пътната настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, както следва:

В посока Гоце Делчев:

-по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог на км 61+500 (отклонение за с. Аврамово) до Доспат

-от Доспат по път III-197 до Гоце Делчев и обратно.

В посока Велинград:

- по път II-19 до Гоце Делчев

-от Гоце Делчев по път III-197 до Доспат

-от Доспат по път II-37 до отклонение за Сърница по път III-843

-по път III-843 до Велинград.