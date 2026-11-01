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Катастрофа затруднява движението по пътя Казанлък – Стара Загора

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Временно движението по път I-5 Казанлък – Стара Загора в района на Змейово се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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