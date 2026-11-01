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Заради проливния дъжд затвориха булевард в пловдивския район "Южен"

Мая Вакрилова
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При всеки дъжд в Пловдив улица "Индустриална" е като езеро Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Кючука

Има повдигане на отводнителните шахти на Южния обходен колектор и възникнала авария в помпената станция

Булевард "Александър Стамболийски" при кръстовището с ул. "Индустриална" в Пловдив се затваря за движение. Това съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев. 

Мярката се въвежда заради проливния дъжд, който се изсипва над Пловдив цял ден, а прогнозата е той да продължи и през нощта. Той съобщи още, че има повдигане на отводнителните шахти на Южния обходен колектор (ЮОК) и възникнала авария в помпената станция. Кметът апелира шофьори да използват алтернативни маршрути и да карат с повишено внимание в района.

Южният обходен колектор за пореден път създава проблеми при дъжд в Пловдив. Зоната около кръстовището няколко пъти се наводнява. Причината е, че шахтите се препълват и спират да поемат голямото количество вода. Заради очакваните дъждове се слагат и още 4 помпи на бул. "Александър Стамболийски".

Читатели на "24 часа" съобщават, че много улици и булеварди в града са под вода заради дъжда днес.

При всеки дъжд в Пловдив улица "Индустриална" е като езеро Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Кючука

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