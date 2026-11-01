Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

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Агенция "Пътна инфраструктура" информира за състоянието на пътищата и въведените ограничения у нас към 17:30 часа.

I. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

A-1 Автомагистрала "Тракия"

Област Бургас

Движението по път АМ "Тракия" - посока Бургас (Винарско - Българово) е с временно ограничение на скоростта до 80 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

Област Сливен

Движението по път АМ "Тракия" - посока Бургас (Събрано - Хаджидимитрово) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Срок до 8.11.2026 г.

Област София

Движението по път АМ "Тракия" - посока Бургас (Ихтиман - Мирово) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на ограждения. В аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.

Област Стара Загора

Движението по път АМ "Тракия" - посока Бургас (Боздуганово - Събрано) е с временно ограничение на скоростта до 100 км/ч поради поддръжка на пътя. Поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка се въвежда ограничение на скоростта до 100 км/ч. Движението се регулира от пътни знаци. Апелираме шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

A-1L Автомагистрала "Тракия"

Област Пазарджик

Движението по път АМ "Тракия" - посока София (Долна Василица - Долно вършило) е с временно ограничение на скоростта до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Ограничението важи и за МПС с ремаркета и полуремаркета. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

Движението по път АМ "Тракия" - посока София (Горно вършило - Долно вършило) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на мостови съоръжения. Ограничението важи и за МПС с ремаркета и полуремаркета. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.05.2027 г.

Област Сливен

Движението по път АМ "Тракия" - посока София от км 229+286 до км 273+354 се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

Област Стара Загора

Движението по път АМ "Тракия" - посока София (Загоре - Събрано) е с временно ограничение на скоростта до 100 км/ч поради поддръжка на пътя. Поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка се въвежда ограничение на скоростта до 100 км/ч. Движението се регулира от пътни знаци. Апелираме шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

A-2 Автомагистрала "Хемус"

Област Ловеч

Движението по път АМ "Хемус" - посока Варна (п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци") е ограничено поради поддръжка на пътя. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

Област София

Движението по път АМ "Хемус" - посока Варна (Долни Богров - Ботевград) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на тунел. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от патрулни коли на МВР. Водачите изчакват на място. Срок до 2.11.2026 г.

A-2L Автомагистрала "Хемус"

Област Варна

Движението по път АМ "Хемус" - посока София (Аксаково - Игнатиево) е двупосочно в едно от платната поради превантивен ремонт, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

Движението по път АМ "Хемус" - посока София (Кипра - Неофит Рилски) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 2.11.2026 г.

Област София

Движението по път АМ "Хемус" - посока София (Ботевград - София) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на тунел. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от патрулни коли на МВР. Водачите изчакват на място. Срок до 2.11.2026 г.

Движението по път АМ "Хемус" - посока София (Ботевград - София) се осъществява чрез обход поради ремонт на тунел. Облекчаване на трафика поради ремонтни дейности в тунел "Топли дол". Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от патрулни коли на МВР. Срок до 1.12.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Мрамор - Костинброд - Драговищица - Градец - Богьовци - Дръмша - Понор - Дреново - Завидовци - Бучин проход - Шума - Манастирище - Годеч - Гинци - Бързия - Берковица - Мездрея - Бокиловци - Комарево - Боровци - Благово - Монтана

Направление Само в посока София II-81 (Мрамор – Костинброд – Драговищица – Градец – Богьовци – Дръмша – Понор – Дреново – Завидовци – Бучин проход – Шума – Манастирище – Годеч – Гинци – Бързия – Берковица – Мездрея – Бокиловци – Комарево – Боровци – Благово – Монтана). Движението е еднопосочно.

Движението в тунел "Топли дол" по път АМ "Хемус" - посока София (Врачеш) е двупосочно в едно от платната поради ремонт на тунел. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 18.12.2026 г.

Отклонение: Препоръчителен обходен маршрут: Ребърково - Лютиброд - Зверино - Елисейна - Очиндол - Левище - Оплетня - Миланово - Лакатник - Бов - Редина - Заселе - Заноге - Церово - Томпсън - Своге - Реброво - Луково - Владо Тричков - Нови Искър - София

Направление II-16 (Ребърково – Лютиброд – Зверино – Елисейна – Очиндол – Левище – Оплетня – Миланово – Лакатник – Бов – Редина – Заселе – Заноге – Церово – Томпсън – Своге – Реброво – Луково – Владо Тричков – Нови Искър – София). Движението е двупосочно. Ограничение по тегло: над 12 т.

Област Шумен

Движението по път АМ "Хемус" - посока София (Каспичан - Шумен) е двупосочно в едно от платната поради асфалтиране на настилка, полагане на пътна маркировка, ремонт на ограждения, ремонт на дилатационни фуги, ремонт на мостови съоръжения. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

A-3 (E-79) Автомагистрала "Струма"

Област Кюстендил

Движението по път АМ "Струма" - посока ГКПП "Кулата" (Долна Диканя - Блатино) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Област Перник

Движението по път АМ "Струма" - посока ГКПП "Кулата" (Долна Диканя - Блатино) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път АМ Струма, ПВ Даскалово се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ Даскалово на АМ Струма, както следва: - Входът от гр.София по АМ"Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на ПВ Даскалово към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1 (с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи). - Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ Даскалово към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Движението се регулира от пътни знаци. Целогодишни.

A-3L (E-79) Автомагистрала "Струма"

Област Кюстендил

Движението по път АМ "Струма" - посока София (Блатино - Долна Диканя) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

Област Перник

Движението по път АМ "Струма" - посока София (Драгичево - Перник) е с временно ограничение на скоростта до 80 км/ч поради почистване на откоси. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Движение с повишено внимание. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път АМ "Струма" - посока София (Блатино - Долна Диканя) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път АМ "Струма" - посока София (Големо Бучино) се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

A-4 Автомагистрала "Марица"

Област Стара Загора

Движението по път АМ "Марица" - посока ГКПП "Капитан Андреево" (Черна гора - Златна ливада) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

A-4L Автомагистрала "Марица"

Област Стара Загора

Движението по път АМ "Марица" - посока Хасково (Черна гора - Златна ливада) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Област Хасково

Движението по път АМ "Марица" - посока Хасково (Капитан Андреево) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 22.12.2026 г.

Движението по път АМ "Марица" - посока Хасково (Капитан Андреево) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 22.12.2026 г.

Движението по път АМ "Марица" - посока Хасково (Капитан Андреево) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 22.12.2026 г.

A-5 Автомагистрала "Черно море"

Област Варна

Движението по път АМ "Черно море" - в двете посоки (Варна - Приселци) от км 0+000 до км 8+140 се осъществява с повишено внимание поради почистване, косене на трева, изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ Проходи:

- „проход Средногорец" – Движението в проход Средногорец по път III-868 (Рудозем - Смолян) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя. Ограничението важи и за МПС с ремаркета и полуремаркета. Движението се регулира от пътни знаци. Целогодишни.;

III. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

I-1 (E-79)

Област Благоевград

Движението по път I-1 при Симитли се осъществява реверсивно. Всеки петък / последен работен ден преди празници – две ленти в посока Кулата и една лента в посока София, за времето от 10:00 до 20:00 ч. Срок до 23.04.2027 г.

Движението по път I-1 (E-79) (Кресна) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Осигуряване на достъп до строителен обект на АМ „Струма" Лот 3.2.2 обходен път на гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 2.05.2027 г.

Област Видин

Движението по път I-1 (E-79) (Видин - Новоселци/околовръстен път Видин) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради ремонт на пътя. Движението по път I-1 (E-79) (Видин - Новоселци/ е ограничена на 50км/ч. поради изпълнение на СМР за обект: „Модернизация на път I-1/Е79 Видин-Ботевград". Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 30.08.2028 г.

Област Враца

Движението по път I-1 (E-79) (Нефела - Паволче) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Движението и в двете посоки ще се извършва през гр. Враца.

Ограничението се отнася за светлата част на денонощието от 08:00 часа до 17:00 часа. Срок до 20.11.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Враца

Направление Враца. Движението е двупосочно.

Област Кюстендил

Движението по път I-1 (E-79) (Дяково) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Поради увредено ОСП. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. До отстраняване на повредата.

Област Монтана

Движението по път I-1 (E-79) (Сумер) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 5.11.2026 г.

Област Перник

Движението по път Антимово - Дамяница при Драгичево, Перник в участъка от км 285+772 до км 286+920 се осъществява реверсивно. Последен почивен /празничен/ ден – две ленти в посока София и една лента в посока Перник, за времето от 10:00 до 19:00 ч. Срок до 30.09.2027 г. Всеки работен ден – две ленти в посока София и една лента в посока Перник, за времето от 06:00 до 10:00 ч. Срок до 30.09.2027 г.

Област София

Движението по път София - Владая - Перник в участъка от км 276+040 до км 277+610 се осъществява реверсивно. Всеки работен ден – две ленти в посока София и една лента в посока Перник, за времето от 06:00 до 10:30 ч. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път I-1 (E-79) (Врачеш) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

Движението по път I-1 (E-79) (Горно Камарци - Горни Богров) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 28.04.2027 г.

Движението по път I-1 (E-79) (Горно Камарци - Врачеш) в района на анкерната стена се осъществява чрез обход поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Обходен маршрут през АМ "Хемус". До отстраняване на повредата.

I-2 (E-85)

Област Разград

Движението по път I-2 (E-85) (Писанец - Езерче) се осъществява с повишено внимание поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 11.11.2026 г.

I-3 (E-83)

Област Плевен

Движението по път от разклон за гр.Славяново до гр.Долни Дъбник се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 3.11.2026 г.

Област Русе

Движението по път Път I-3 Бяла – Пейчиново от км 0+000 до км 7+000 се осъществява с повишено внимание поради асфалтиране на настилка, превантивен ремонт, полагане на пътна маркировка, почистване, косене на трева, изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Движение с повишено внимание. Срок до 30.11.2027 г.

I-4 (E-772)

Област Велико Търново

Движението по път I-4 (E-772) (Ново село - Леденик) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 2.11.2026 г.

Движението по път I-4 (E-772) (Малки чифлик - Моравица) се осъществява с повишено внимание поради косене на трева, изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 20.11.2026 г.

Област Габрово

Движението по път I-4 (E-772) (Петко Славейков - Ново село) се осъществява с повишено внимание поради косене на трева, изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Област Търговище

Движението по път I-4 (E-772) (Търговище - Макариополско) е с временно ограничение на скоростта до 60 км/ч поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.07.2027 г.

I-5 (E-85)

Област Велико Търново

Движението по път I-5 (E-85) (Полско Косово - Поликраище) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 15.11.2026 г.

Област Габрово

Движението по път I-5 (E-85) (Геша - Лесичарка) е двупосочно в една лента поради почистване. Поради почистване на зоната до ограничителната строителна линия от опасни дървета. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Чарково - Габрово) е двупосочно в една лента поради ремонт на пътя. Укрепване на проявени деформации на пътното платно. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 30.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Стойчовци - Шипка) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, косене на трева. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Област Кърджали

Движението по път I-5 (E-85) (Кърджали) е ограничено поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 17.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Островец - Върбен) е двупосочно в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 3.12.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Петелово - Кърджали) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.07.2027 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Балабаново - Лозенградци) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Глухар - Лозенградци) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя, почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Кърджали - Първица) се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Кърджали) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Област Русе

Движението по път I-5 (E-85) (Бяла - Полско Косово) е с временно ограничение на скоростта до 40 км/ч поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 30.11.2027 г.

Област Стара Загора

Движението по път I-5 (E-85) (Шипка - Шейново) се осъществява с повишено внимание поради почистване. На свлачища, срутища , италиански улеи и дъждоприемни шахти. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път I-5 (E-85) (Ягода - Тулово) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на мостови съоръжения. Поради повредено съоръжение на мостът на пътен възел Ягода. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 31.07.2027 г.

Област Хасково

Движението по път I-5 (E-85) (Хасково) е ограничено поради ремонт на пътя. Реконструкция на триклонно кръстовище в кръгово кръстовище. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 22.12.2026 г.

I-6 (E-773)

Област Сливен

Движението по път I-6 (E-773) (Селиминово - Горно Александрово) е с временно ограничение на скоростта поради почистване. Почистване на съдове за смет на крайпътните отбивки и паркинги в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път I-6 (E-773) (Селиминово - Горно Александрово) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Отсичане на единични дървета в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Област Стара Загора

Движението по път I-6 (E-773) (Казанлък) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път I-6 (E-773) (Мъглиж) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 16.11.2026 г.

Движението по път I-6 (E-773) (Мъглиж) е двупосочно в една лента поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 16.11.2026 г.

I-7

Област Силистра

Движението по път I-7 (Алфатар - Окорш) е двупосочно в една лента поради асфалтиране на настилка. Срок до 11.11.2027 г.

Област Сливен

Движението по път I-7 (Мокрен) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци. Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Област Ямбол

Движението по път I-7 (Кирилово - Лесово) е с временно ограничение на скоростта поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 3.11.2026 г.

Движението по път I-7 (Зимница - Веселиново) е двупосочно в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от светофарна уредба. Срок до 4.11.2026 г.

I-8 (E-80)

Област Хасково

Движението по път I-8 (E-80) (Свиленград) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 18.12.2026 г.

Движението по път I-8 (E-80) (Върбица - Хасково) е двупосочно в едно от платната поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път I-8 (E-80) (Свиленград - Капитан Андреево) се осъществява чрез обход поради ремонт на мостови съоръжения. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Важи само за транзитен трафик. Ограничение по дължина: 12 м. Движението се регулира от пътни знаци. Обход: Кръстовище на път I – 8 с път II – 89, път II – 89, АМ „Марица", ПВ „Капитан Андреево", път I – 8 и обратно. Срок до 31.12.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Капитан Андреево

Направление Кръстовище на път I – 8 с път II – 89, път II – 89, АМ „Марица", ПВ „Капитан Андреево", път I – 8 и обратно. Движението е двупосочно. Ограничение по тегло: над 12 т.

I-9 (E-87)

Област Бургас

Движението по път I-9 (E-87) (Поморие) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.03.2027 г.

Движението по път I-9 (E-87) (Обзор - Несебър) се осъществява с повишено внимание поради частично асфалтиране, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 8.11.2026 г.

Движението по път I-9 (E-87) (Баня) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на канавки, поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

Движението по път I-9 (E-87) (Бургас) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя. Изграждане на пътна връзка към търговски крайпътен обект. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 2.11.2026 г.

II-11

Област Монтана

Движението по път II-11 (Лом) се осъществява чрез пропускателен режим поради изсичане на храсти, почистване на откоси, поддръжка на канавки, частично асфалтиране, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 24.11.2026 г.

Движението по път II-11 (Сливата - Игнатово) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II-13

Област Враца

Движението по път II-13 (Борован - Соколаре) е с временно ограничение на скоростта до 70 км/ч поради превантивен ремонт. Движение с повишено внимание и ограничение на скоростта до 70км/ч. Срок до 1.12.2026 г.

Движението по път II-13 (Соколаре - Бяла Слатина) е с временно ограничение на скоростта до 70 км/ч поради превантивен ремонт. Движение с повишено внимание и ограничение на скоростта до 70км/ч. Срок до 30.11.2026 г.

Област Монтана

Движението по път II-13 (Крапчене - Липен) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 5.11.2026 г.

Област Плевен

Движението по път в гр.Искър се осъществява чрез пропускателен режим поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 3.11.2026 г.

II-16

Област Враца

Движението по път II-16 (Елисейна) е двупосочно в една лента поради почистване на откоси. Ограничение по дължина: 200 м. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 13.11.2026 г.

Движението по път II-16 (Елисейна) е двупосочно в една лента поради почистване на откоси. Ограничение по дължина: 230 м. Срок до 13.11.2026 г.

Област София

Движението по път II-16 (Заселе - Церово) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя. Изпълнение на нова улица от о.т.301 до о.т.191, свързваща УПИ І-329,331, кв.36, по плана на с. Гара Бов, община Своге, Област Софийска с улица с осови точки 190-191-192-194-2 /републикански път II-16 /София – Своге – Мездра/ с триклонно кръстовище. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 11.01.2027 г.

II-19

Област Благоевград

Движението по път II-19 (Разлог - Илинден) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 21.07.2027 г.

II-21

Област Силистра

Движението по път II-21 (Нова Попина - Калипетрово) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 3.11.2026 г.

II-23

Област Силистра

Движението по път II-23 (Тодорово - Дулово) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 18.11.2027 г.

II-34

Област Плевен

Движението по път с.Муселиево се осъществява чрез пропускателен режим поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 2.11.2026 г.

II-35

Област Плевен

Движението по път II-35 (Славяни - Николаево) е с временно ограничение на скоростта поради ремонт на пътя. Движенето по път II-35, Плевен - Ловеч от км 23+675 до км 25+220 се осъществява с въведена ВОБД поради ремонтни дейности на обект "АМ ХЕМУС" при пресичане с път II-35, ПВ "ПЛЕВЕН". Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 18.12.2026 г.

II-44

Област Габрово

Движението по път II-44 (Севлиево - Яворец) се осъществява с повишено внимание поради косене на трева, изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II-48

Област Сливен

Движението по път II-48 (Остра могила - Мокрен) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци. Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-48 /Омуртаг - Котел - /I-7// се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

II-51

Област Търговище

Движението по път II-51 (Лом Черковна - Дралфа) е с временно ограничение на скоростта до 60 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II-52

Област Велико Търново

Движението по път II-52 (Свищов - Ореш) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Област Плевен

Движението по път с.Любеново се осъществява чрез пропускателен режим поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 2.11.2026 г.

II-53

Област Велико Търново

Движението по път II-53 (Поликраище - Стара река) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 20.11.2026 г.

Област Сливен

Движението по път II-53 (Гергевец - Крушаре) от км 126+000 до км 136+000 се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-53 (Стара река - Сливен) от км 78+000 до км 112+650 се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

Движението по път II-53 (Гергевец - Крушаре) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-53 (Гергевец - Крушаре) се осъществява с повишено внимание поради

почистване. Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в двете посоки. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-53 (Зайчари - Крушаре) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги в двете посоки. Срок до 15.11.2026 г.

II-54

Област Русе

Движението по път II-54 (Долна Студена - Ценово) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради ремонт на пътя. Изграждане на пътни връзки с АМ Русе - В.Търново. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 25.03.2027 г.

II-55

Област Сливен

Движението по път II-55 (Асеновец) от км 80+600 до км 82+600 се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Оформяне на короните на дърветата. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Асеновец) от км 82+400 до км 82+500 се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Поради отсичане на единични дървета. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Баня) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Баня) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване на съдове на смет на крайпътни отбивки и паркинги. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-55 /Нова Загора - Млекарево - Новоселец - Радецки/ на отделни участъци се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. От км 87+340 до км 102+195, от км 108+908 до км 110+063 и от км 115+325 до км 115+960. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път II-55 (Нова Загора) от км 84+200 до км 87+200 се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Асеновец) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Оформяне короните на дърветата в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Асеновец) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Отсичане на единични дървета. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Баня) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги, в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Баня) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Нова Загора) се осъществява с повишено внимание поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Област Стара Загора

Движението по път II-55 (Гурково) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път II-55 (Димовци - Гурково) се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

II-56

Област Стара Загора

Движението по път II-56 (Павел баня - Славянин) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път II-56 (Павел баня - Розовец) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 18.11.2026 г.

Движението по път II-56 (Павел баня - Славянин) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. И млада гора. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

II-58

Област Кърджали

Движението по път II-58 (Даскалово - Пчеларово) е двупосочно в една лента поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 18.12.2026 г.

Движението по път II-58 (Черноочене - Паничково) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II-59

Област Кърджали

Движението по път II-59 (Балабаново - Кременец) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път II-59 (Соколино - Кременец) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Срок до 6.11.2026 г.

II-62

Област Кюстендил

Движението по път II-62 (Дупница) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Поради увредено ОСП. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. До отстраняване на повредата.

Движението по път II-62 (Сапарева баня) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Поради увредено ОСП. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. До отстраняване на повредата.

II-66 (E-773)

Област Сливен

Движението по път II-66 (E-773) (Караново) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-66 (E-773) (Караново) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-66 (E-773) (Стоил войвода - Нова Загора) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път II-66 (E-773) (Ковачите - Научене) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-66 (E-773) (Ковачите - Научене) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път II-66 (E-773) (Стоил войвода - Нова Загора) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Област Стара Загора

Движението по път II-66 (E-773) (Подслон - Хрищени) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт, асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

II-71

Област Силистра

Движението по път II-71 (Войново - Каменци) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II-73

Област Бургас

Движението по път "Лозарево-Прилеп" е двупосочно в една лента поради ремонт на пътя с двупосочно движение в една лента. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 16.11.2026 г.

Движението по път II-73 (Прилеп - Лозарево) се осъществява с повишено внимание поради частично асфалтиране, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 8.11.2026 г.

II-74

Област Търговище

Движението по път II-74 (Търговище) е с временно ограничение на скоростта до 40 км/ч поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.11.2027 г.

II-79

Област Бургас

Движението по път II-79 (Константиново - Черни връх) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

Движението по път II-79 (Средец) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

Област Ямбол

Движението по път II-79 (Мамарчево - Болярово) е двупосочно в една лента поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 20.11.2026 г.

II-81

Област Монтана

Движението по път II-81 (Гинци - Безденица) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 2.11.2026 г.

Движението по път II-81 (Долно Церовене - Лом) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

II-84

Област Благоевград

Движението по път II-84 „Юндола – Якоруда – Разлог" в участък от км 76+800 до км 107+400 е с временно ограничение на скоростта поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 30.11.2026 г.

III-101

Област Монтана

Движението по път III-101 (Охрид - Мърчево) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 4.11.2026 г.

III-102

Област Видин

Движението по път III-102 (Бела - Гранитово) е с временно ограничение на скоростта до 30 км/ч поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Движение с повишено внимание. Срок до 1.04.2029 г.

Област Монтана

Движението по път III-102 (Горно Церовене - Монтана) е с временно ограничение на скоростта поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

III-103

Област Враца

Движението по път III-103 (Мездра) е двупосочно в една лента поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-108

Област Благоевград

Движението по път III-108 (Кърналово) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради поддръжка на пътя. Подмяна на видео камери. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 2.11.2026 г.

III-1104

Област Видин

Движението по път III-1104 (Кладоруб - Раяновци) е двупосочно в една лента поради превантивен ремонт. Временно движението по път III-1104 Кладоруб - Раяновци в участъка от км 0+000 до км 13+153 ще се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя, поради извъшване на строително монтажни работи. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 10.04.2027 г.

III-112

Област Монтана

Движението по път III-112 (Смирненски - Славотин) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

III-114

Област Монтана

Движението по път III-114 (Трайково - Крива бара) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-121

Област Видин

Движението по път III-121 (Бориловец - Кула) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Движение с повишено внимание. Срок до 12.11.2027 г.

Движението по път III-121 (Иново - Бойница) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Движение с повишено внимание. Срок до 12.11.2027 г.

III-1306

Област Враца

Движението по път III-1306 (Сухаче - Враца) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт, асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.11.2026 г.

III-133

Област Монтана

Движението по път III-133 (Септемврийци) е двупосочно в една лента поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

III-1411

Област Видин

Движението по път III-1411 (Слана бара - Видин) е с временно ограничение на скоростта поради ремонт на пътя. Модернизация на път I-1/Е79 Видин-Ботевград. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 31.08.2027 г.

III-164

Област София

Движението по път III-164 (Своге - Бучин проход) е ограничено поради ремонт на пътя. Укрепване на свлачище. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

III-197

Област Благоевград

Движението по път III-197 (Сатовча - Плетена) се осъществява чрез обход поради ремонт на мостови съоръжения. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 31.03.2027 г.

III-198

Област Благоевград

Движението по път III-198 (Петрич) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради поддръжка на пътя. Смяна на видео камера. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 2.11.2026 г.

III-2002

Област Разград

Движението по път III-2002 (Цар Калоян - Костанденец) е с временно ограничение на скоростта поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 11.11.2026 г.

III-2003

Област Русе

Движението по път III-2003 (Сеново - Глоджево) се осъществява с повишено внимание поради асфалтиране на настилка, ремонт на ограждения, ремонт на пътни знаци, полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.11.2027 г.

III-2004

Област Разград

Движението по път III-2004 (Осенец - Благоево) се осъществява чрез обход поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г. Отклонение: Обходен маршрут: Гецово - Осенец - Разград - Благоево

Направление I-2 (E-85) (Гецово – Осенец) и III-204 (Гецово – Разград – Благоево). Движението е двупосочно.

III-202

Област Русе

Движението по път III-202 (Кацелово) е ограничено поради ремонт на мостови съоръжения. Въведено е ограничение за автомобили над 10 т. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 25.03.2027 г.

III-204

Област Търговище

Движението по път III-204 (Попово - Антоново) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 11.12.2026 г.

III-205

Движението по път I-2 Разград - Исперих - Стефан Караджа се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Срок до 31.12.2026 г.

III-206

Област Разград

Движението по път III-206 (Разград - Лозница) се осъществява с повишено внимание поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 12.11.2026 г.

III-207

Област Варна

Движението по път III-207 (Калоян - Червенци) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 30.09.2027 г.

Област Добрич

Движението по път III-207 (Орляк - Жегларци) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.10.2027 г.

III-208

Област Бургас

Движението по път III-208 (Ябълчево - Айтос) е двупосочно в една лента поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път III-208 (Добромир - Айтос) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

Област Варна

Движението по път III-208 (Провадия - Камен дял) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.

Движението по път III-208 (Камен дял - Добромир) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на канавки, изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 7.11.2026 г.

III-2085

Област Бургас

Движението по път III-2085 (Ябълчево - Горица) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя, поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път III-2085 (Горица - Гюльовца) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя, почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.11.2026 г.

III-2302

Област Русе

Движението по път III-2302 (Сеново - Топчии) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя, ремонт на пътни знаци, полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.05.2027 г.

III-2306

Движението по път III-2306 (Тодорово - Къпиновци) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Срок до 31.12.2026 г.

III-235

Област Силистра

Движението по път III-235 (Подлес - Сокол) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 18.11.2027 г.

III-2903

Област Добрич

Движението по път III-2903 (Генерал Тошево - Изворово) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя. Основен ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 23.06.2027 г.

III-2904

Област Добрич

Движението по път III-2904 (Кардам) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 16.11.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Кардам

Направление Кардам. Движението е двупосочно.

Движението по път III-2904 (Рогозина - Спасово) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Основен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 16.11.2026 г. Отклонение: Обходен маршрут: Генерал Тошево - Кардам - Люляково - Преселенци - Горица - Калина - Великово - Сираково - Сърнино - Спасово

Направление II-29 (Генерал Тошево – Кардам), III-296 (Генерал Тошево – Люляково – Преселенци), III-9701 (Преселенци – Горица – Калина – Великово – Сираково – Сърнино) и III-2963 (Сърнино – Спасово). Движението е двупосочно.

III-3005

Област Плевен

Движението по път III-3005 (Ясен - Беглеж) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-303

Област Велико Търново

Движението по път III-303 (Пушево) е двупосочно в една лента поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.12.2026 г.

III-305

Област Ловеч

Движението по път Път ІІІ-305 Садовец – Торос в участъка от км 25+000 до км 51+831 е с временно ограничение на скоростта поради изсичане на храсти, частично асфалтиране, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.05.2027 г.

Движението по път III-305 (Садовец - Торос) се осъществява с повишено внимание поради асфалтиране на настилка, превантивен ремонт, косене на трева, изсичане на храсти, ремонт на пътя, поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.05.2027 г.

Движението по път III-305 (Торос - Гложене) се осъществява с повишено внимание поради асфалтиране на настилка, превантивен ремонт, изсичане на храсти, ремонт на пътя, поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.05.2027 г.

Движението по път III-305 (Садовец - Дерманци) е ограничено поради превантивен ремонт. Движението по път III-305 Садовец - Дерманци в участъка от км 25+000 до км 44+000 – П.В. Дерманци се осъществява еднопосочно за тежкотоварни МПС с маса над 12,5 тона. Въведено е ограничение за автомобили над 12.5 т. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.05.2027 г.

Област Плевен

Движението по път III-305 (Ясен - Садовец) се осъществява чрез обход поради превантивен

ремонт. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от пътни знаци. Целогодишни.

Отклонение: Обходен маршрут: Ясен - Дисевица - Долни Дъбник - Крушовица - Горни Дъбник - Садовец - Телиш - Ракита - Радомирци - Луковит - Тодоричене - Петревене - Румянцево - Златна Панега - Добревци - Ябланица

Направление I-3 (E-83) (Ясен – Дисевица – Долни Дъбник – Крушовица – Горни Дъбник – Садовец – Телиш – Ракита – Радомирци – Луковит – Тодоричене – Петревене – Румянцево – Златна Панега – Добревци – Ябланица). Движението е двупосочно.

III-306

Област Враца

Движението по път III-306 (Лесковец - Оряхово) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 1.12.2026 г.

III-307

Област Ловеч

Движението по път III-307 (Луковит - Угърчин) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, превантивен ремонт, поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.05.2027 г.

III-3504

Област Ловеч

Движението по път III-3504 (Орляне - Угърчин) се осъществява чрез обход поради поддръжка на пътя, ремонт на пътя. Движението по път III-3504 Орляне – Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ Хемус, включително пътен възел Угърчин. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 12.11.2027 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Беглеж - Катунец - Каленик - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин

Направление III-3005 (Беглеж – Катунец – Каленик), III-3502 (Беглеж – Бежаново – Ъглен), III-305 (Ъглен – Дерманци) и III-307 (Дерманци – Угърчин). Движението е двупосочно.

Движението по път III-3504 (Орляне - Угърчин) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Поради изграждане на участък от АМ "Хемус", включително пътен възел Угърчин. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 12.11.2027 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Беглеж - Катунец - Каленик - Орляне - Радювене - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин

Направление III-3005 (Беглеж – Катунец – Каленик – Орляне – Радювене), III-3502 (Беглеж – Бежаново – Ъглен), III-305 (Ъглен – Дерманци) и III-307 (Дерманци – Угърчин). Движението е двупосочно.

III-403

Област Велико Търново

Движението по път III-403 (Коевци - Сухиндол) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.12.2026 г.

III-404

Област Габрово

Движението по път III-404 (Севлиево - Дебнево) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Направа на облицовани окопи, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, машинно полагане на плътна асф.смес и ремонт на мост при км 30+180. Въведена е ВОБД по проект и Съгласно Наредба № 3 за ВОБД. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.03.2027 г.

III-405

Област Велико Търново

Движението по път III-405 (Павликени - Горна Студена) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

III-407

Област Велико Търново

Движението по път III-407 (Кавлак - Стражица) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, косене на трева. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 20.11.2026 г.

Област Търговище

Движението по път III-407 (Моравица) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 1.11.2027 г.

III-4402

Област Габрово

Движението по път III-4402 (Горна Росица - Враниловци) се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-4403

Област Габрово

Движението по път III-4403 (Читаковци - Ловнидол) е двупосочно в една лента поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-484

Област Сливен

Движението по път III-484 (Котел - Стара река) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. В двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път III-484 (Котел - Стара река) се осъществява с повишено внимание поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-488

Област Сливен

Движението по път III-488 (Градец - Ичера) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. В двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път III-488 (Ичера - Сливен) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги в двете посоки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-5002

Област Габрово

Движението по път III-5002 (Кметчета - Лесичарка) се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-5006

Област Габрово

Движението по път III-5006 (Зелено дърво - Габрово) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Движението се осъществява в свободната лента, поради попълване на банкети. Въведена е ВОБД по проект и съгласно Наредба №3 за ВОБД. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-5007

Област Стара Загора

Движението по път III-5007 (Ягода) е с временно ограничение на скоростта до 40 км/ч поради ремонт на мостови съоръжения. При пътен възел Ягода, поради повредено съоръжение на моста. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 31.07.2027 г.

III-5009

Област Кърджали

Движението по път III-5009 (Соколяне - Кърджали) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-501

Област Русе

Движението по път Две могили - Борово - Бяла се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт, асфалтиране на настилка, полагане на пътна маркировка, почистване, косене на трева, изсичане на храсти, поддръжка на канавки. Движението се регулира от сигналисти. Движение с повишено внимание. Срок до 31.10.2027 г.

III-503

Област Хасково

Движението по път III-503 (Симеоновград) се осъществява чрез обход поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Опан - Венец - Разделна - Гълъбово - Пясъчево - Калугерово - Симеоновград

Направление III-5031 (Опан – Венец – Разделна – Гълъбово – Пясъчево) и III-554 (Пясъчево – Калугерово – Симеоновград). Движението е двупосочно. Ограничение по тегло: над 10 т.

Отклонение: Обходен маршрут: Средец - Опан - Тракия - Бял извор - Голямо Асеново - Бряст - Радиево - Брод - Златополе - Райново - Симеоновград

Направление I-5 (E-85) (Средец – Опан – Тракия – Бял извор – Голямо Асеново – Бряст – Радиево) и III-663 (Радиево – Брод – Златополе – Райново – Симеоновград). Движението е двупосочно.

III-506

Област Кърджали

Движението по път III-506 (Петелово - Пчеларово) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-5071

Област Кърджали

Движението по път III-5071 (Горна крепост - Пряпорец) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-5072

Област Кърджали

Движението по път III-5072 (Мъдрец - Перперек) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-508

Област Кърджали

Движението по път III-508 (Шопци) се осъществява чрез обход поради ремонт на мостови съоръжения. Компрометирано мостово съоръжение при км 44+222. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

Отклонение: Обходен маршрут: Подкова - Островец - Първица - Домище - Крилатица - Шопци

Направление Подкова, III-ПВ Подкова (Островец – Първица – Подкова), I-5 (E-85) (Първица – Домище – Крилатица) и III-508 (Домище – Първица – Шопци). Движението е двупосочно.

III-514

Област Велико Търново

Движението по път III-514 (Драганово - Лясковец) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.12.2026 г.

III-5201

Област Русе

Движението по път III-5201 (Джулюница - Пиперково) е с временно ограничение на скоростта до 40 км/ч поради асфалтиране на настилка, полагане на пътна маркировка, ремонт на ограждения, ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.10.2027 г.

III-5302

Област Велико Търново

Движението по път III-5302 (Миндя - Присово) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 2.11.2026 г.

III-5305

Област Сливен

Движението по път III-5305 (Желю войвода - Калояново) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Отсичане на единични дървета. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-536

Област Ямбол

Движението по път III-536 гр. Ямбол - с. Ботево се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 30.04.2027 г.

III-5391

Област Бургас

Движението по път III-5391 (Аспарухово - Карнобат) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 21.11.2026 г.

III-5402

Област Русе

Движението по път III-5402 (Ценово - Брестовица) е с временно ограничение на скоростта поради ремонт на пътя. Изграждане на подходи за тежкотоварна техника във връзка с изграждането на Автомагистрала Русе – Велико Търново на км 2+300 ляво, км 6+900 ляво, км 9+700. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 25.03.2027 г.

III-5509

Област Хасково

Движението по път III-5509 (Райкова могила - Маточина) се осъществява чрез обход поради превантивен ремонт. Поради липса на друг достъп се пропускат живущите в селата: Щит, Пашово, Михалич, Варник и Маточина. Движението се регулира от пътни знаци. Целогодишни.

III-551

Област Велико Търново

Движението по път III-551 (Присово - Средни колиби) се осъществява с повишено внимание

поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 2.11.2026 г.

Движението по път III-551 (Средни колиби - Елена) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

III-552

Област Габрово

Движението по път III-552 (Бангейци - Габрово) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти, косене на трева, поддръжка на канавки. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-5524

Област Габрово

Движението по път III-5524 (Донино - Боженците) е двупосочно в една лента поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-555

Област Ямбол

Движението по път Движението по Път- III 555 в участъка Безмер– Ямбол от км 35+830 до км 44+930 е двупосочно в една лента поради асфалтиране на настилка, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 10.11.2026 г.

III-565

Област Стара Загора

Движението по път III-565 (Черна гора - Партизанин) е ограничено поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 16.11.2026 г.

III-592

Област Кърджали

Движението по път III-592 (Стрижба - Токачка) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Срок до 6.11.2026 г.

III-593

Област Кърджали

Движението по път III-593 (Белополци - Падало) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-6004

Област София

Движението по път III-6004 (Горна Малина - Байлово) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.02.2027 г.

Движението по път III-6004 (Горна Малина - Байлово) се осъществява чрез обход поради превантивен ремонт. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.02.2027 г.

III-6008

Област Бургас

Движението по път III-6008 (Камено - Бургас) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на канавки, поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-6009

Област Бургас

Движението по път III-6009 (Ахелой) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път III-6009 (Изворище - Ахелой) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-607

Област Ловеч

Движението по път III-607 (Априлци - Велчево) се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт, изсичане на храсти, ремонт на пътя, поддръжка на пътя. Срок до 31.12.2026 г.

III-609

Област Габрово

Движението по път III-609 (Дряново) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Подмяна на линейни отводнители на мост при км 63+650. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

Движението по път III-609 (Трявна - Царева ливада) се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка, косене на трева. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-6204

Област Кюстендил

Движението по път III-6204 (Ресилово - Сапарева баня) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път III-6204 (Ресилово) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

III-621

Област Кюстендил

Движението по път Във връзка с изпълнение на превантивен ремонт на път ІІІ-621 Невестино Горна Гращица от км 2+590 до км 8+600 да се осъществява с повишено внимание в една пътна лента с дължина не повече от 50м. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. е с временно ограничение на скоростта до 40 км/ч поради превантивен ремонт. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 28.12.2026 г.

III-627

Област Перник

Движението по път III-627 Долна Диканя -Радомир (кръстовището на с.Владимир) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради поддръжка на пътя. Изграждане на фотоволтаичен парк. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

III-662

Област Сливен

Движението по път III-662 (Кортен) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Отсичане на единични дървета. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път III-662 (Твърдица) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

Движението по път III-662 (Кортен) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Отсичане на единични дървета. Срок до 15.11.2026 г.

III-663

Област Стара Загора

Движението по път III-663 (Зетьово) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътни знаци. Движението се регулира от пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената

организация на движение и спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Срок до 6.11.2026 г.

III-7006

Област Сливен

Движението по път III-7006 (Медвен - Градец) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-706

Област Сливен

Движението по път III-706 (Звездица - Тича) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 1.11.2026 г.

Движението по път III-706 (Звездица - Тича) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-7306

Област Сливен

Движението по път III-7306 (Пъдарево - Мокрен) се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.

III-7904

Област Ямбол

Движението по път по Път III – 7904 в участъка разклон с. Мамарчево – с. Воден е двупосочно в една лента поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 12.11.2026 г.

Движението по път III-7904 (Мамарчево - Воден) е двупосочно в една лента поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 20.11.2026 г.

III-7906

Област Ямбол

Движението по път III-7906 (Ружица - Горска поляна) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 12.11.2026 г.

III-7907

Област Бургас

Движението по път III-7907 (Дебелт - Братово) е с временно ограничение на скоростта до 50 км/ч поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 30.06.2027 г.

Движението по път III-7907 (Полски извор - Братово) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 2.12.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Черни връх - Полски извор - Бургас - Братово Направление I-BGS1053 (Черни връх – Полски извор), Бургас и III-7909 (Братово – Бургас). Движението е двупосочно.

Движението по път III-7907 (Тръстиково - Дебелт) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.03.2027 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Тръстиково - Дебелт - Константиново

Направление I-BGS1051 (Тръстиково) и II-79 (Дебелт – Константиново). Движението е двупосочно.

III-8004

Област Пазарджик

Движението по път III-8004 (Огняново) е двупосочно в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. До отстраняване на повредата.

III-806

Област Хасково

Движението по път III-806 (Хасково - Брястово) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Целогодишни.

III-8102

Област София

Движението по път III-8102 (Понор - Свидня) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.08.2027 г.

III-811

Област Перник

Движението по път III - 811 Сливница - Гълбовци - Брезник се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Област София

Движението по път III-811 (Сливница - Арзан) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението по път III-811 (Сливница) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. До отстраняване на повредата.

III-8114

Област Перник

Движението по път III-8114 Кошарево - Горна Секирна е с временно ограничение на скоростта до 30 км/ч поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

III-8132

Област София

Движението по път III-8132 (Туден - Бърля) е двупосочно в една лента поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.08.2027 г.

III-822

Област София

Движението по път Самоков - Ихтиман се осъществява чрез обход поради асфалтиране на настилка. Въведено е ограничение за автомобили над 10 т. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 30.03.2027 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Лозен - Нови хан - Крушовица - Вакарел - Бузяковци - Веринско - Герман - София - Драгушиново - Злокучене - Широки дол - Самоков - Горни Окол - Панчарево - Долни Пасарел - Кокаляне

Направление АМ "Тракия" - посока София (Лозен – Нови хан – Крушовица – Вакарел – Бузяковци – Веринско), II-18 (Герман – Лозен – София) и II-82 (Драгушиново – Злокучене – Широки дол – Самоков – Горни Окол – Панчарево – Долни Пасарел – Кокаляне – Лозен – София). Движението е двупосочно.

III-842

Област Пазарджик

Движението по път III-842 (Белово) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на

пътя. Изпускателна шахта на дюкер. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. Срок до 11.11.2026 г.

III-862

Област Пловдив

Движението по път III-862 (Марково - Пловдив) се осъществява чрез обход поради поддръжка на пътя. Основен ремонт, реконструкция на водопровод и уширение на пътно платно. Въведено е ограничение за автомобили над 3.5 т. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Обходен маршрут през уличната мрежа на Първенец. Срок до 14.04.2027 г.

III-865

Област Кърджали

Движението по път III-865 (Паспал - Кърджали) се осъществява с повишено внимание поради почистване. Срок до 6.11.2026 г.

III-8653

Област Кърджали

Движението по път III-8653 (Боровица) е двупосочно в една лента поради поддръжка на пътя. Ремонт на водосток при км 9+273. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-866

Област Смолян

Движението по път III-866 (Осиково) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация на движението. До отстраняване на повредата.

III-867

Област Кърджали

Движението по път III-867 (Пресека - Върбен) се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-868

Област Смолян

Движението в проход Средногорец по път III-868 (Рудозем - Смолян) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя. Ограничението важи и за МПС с ремаркета и полуремаркета. Движението се регулира от пътни знаци. Целогодишни.

Отклонение: Обходен маршрут: Влахово - Подвис - Ровина - Смолян - Търън - Рудозем - Средногорци - Равнища

Направление II-86 (Влахово – Подвис – Ровина – Смолян – Търън – Рудозем – Средногорци – Равнища). Движението е двупосочно.

III-9002

Област Добрич

Движението по път III-9002 (Дропла - Генерал Тошево) е с временно ограничение на скоростта поради частично асфалтиране. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 6.11.2026 г.

III-9009

Област Бургас

Движението по път III-9009 (Крушевец - Ясна поляна) е двупосочно в една лента поради асфалтиране на настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 8.02.2027 г.

Движението по път III-9009 (Ясна поляна - Ново Паничарево) се осъществява чрез обход поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Автомобилите със специален режим също се пренасочват по обходния маршрут. Срок до 27.11.2026 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Крушевец - Ново Паничарево - Твърдица - Маринка - Извор - Бургас - Росен - Черноморец - Равадиново - Созопол - Приморско - Ясна поляна

Направление III-9009 (Крушевец – Ново Паничарево), I-9 (E-87) (Твърдица – Маринка – Извор – Бургас – Крушевец), II-99 (Е-87) (Росен – Черноморец – Бургас – Равадиново – Созопол – Приморско) и III-992 (Ясна поляна – Приморско). Движението е двупосочно.

III-906

Област Бургас

Движението по път III-906 (Дюлино - Гюльовца) се осъществява чрез обход поради асфалтиране на настилка, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 24.02.2027 г.

Отклонение: Обходен маршрут: Дюлино - Попович - Обзор - Баня - Свети Влас - Несебър - Александрово - Тънково - Гюльовца - Оризаре

Направление II-VAR2071 (Дюлино – Попович – Обзор), I-9 (E-87) (Обзор – Баня – Свети Влас – Несебър), III-9061 (Александрово – Тънково – Несебър) и III-906 (Гюльовца – Оризаре – Александрово – Тънково). Движението е двупосочно.

Движението по път III-906 (Гюльовца - Бургас) е с временно ограничение на скоростта до 40 км/ч поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.03.2027 г.

III-9061

Област Бургас

Движението по път III-9061 (Александрово - Несебър) се осъществява с повишено внимание поради поддръжка на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 6.11.2026 г.

III-907

Област Бургас

Движението по път III-907 (Бяла вода - Граматиково) се осъществява чрез преминаване от една лента в друга поради ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 15.12.2026 г.

III-992

Област Бургас

Движението по път III-992 (Росен - Веселие) се осъществява чрез обход поради асфалтиране на настилка, ремонт на пътя. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 25.01.2027 г. Отклонение: Обходен маршрут: Росен - Бургас - Черноморец - Равадиново - Созопол - Приморско - Веселие - Ясна поляна

Направление III-992 (Росен – Бургас), II-99 (Е-87) (Росен – Черноморец – Равадиново – Созопол – Бургас – Приморско) и III-992 (Веселие – Ясна поляна – Приморско). Движението е двупосочно.

Отклонение: Обходен маршрут: Росен - Бургас - Черноморец - Равадиново - Созопол Направление III-992 (Росен – Бургас), II-99 (Е-87) (Росен – Черноморец – Равадиново – Созопол – Бургас) и Равадиново. Движението е двупосочно.

Движението по път III-992 (Росен) се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътя, поддръжка на пътя. Реконструкция на съществуващ водосток на км 2+788. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 22.11.2026 г.