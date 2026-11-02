Пълнени чушки с райска ябълка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева предлага малко по-различна рецепта. Макар да е за традиционните пълнени чушки, тя добавя към тях необичайна съставка. “Райската ябълка придава сладко-солен контраст в ястието”, пише ни тя.

ПРОДУКТИ

500 г кайма, 1/2 по-зряла мека райска ябълка, 100 г ориз, 10-12 чушки, 1-2 глави лук, морков, 3-4 с. л. олио, 1 с. л. червен пипер, магданоз, чубрица, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Задушаваме ситно нарязания лук и настъргания морков в сгорещената мазнина, докато омекнат. Добавяме каймата и я раздробяваме с шпатула, докато си смени цвета.

Прибавяме измития ориз и запържваме за 2-3 минути. Поръсваме с червен пипер, сол, черен пипер и чубрица. Добавяме ситно нарязаната райска ябълка.

Сваляме от котлона и добавяме ситно нарязания магданоз. Измиваме чушките и почистваме семенната им част. Напълваме ги със сместа (не до самия ръб, защото оризът ще набъбне) и запушваме отворите с резенче чушка.

Подреждаме ги в тава и сипваме 1 ч ч вода (или бульон). Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса 40-60 минути, докато оризът и чушките омекнат напълно.