Централна гара в София блокирана за повече от 4 месеца заради ремонт

От днес Централна гара остава почти блокирана за малко повече от 4 месеца.

От 2 ноември до 18 март спират движението по 11 коловоза заради ремонта на железопътния възел в София, съобщават от НКЖИ.

16 бързи и 15 пътнически влака ще бъдат пряко засегнати и вместо от Централна гара ще тръгват и пристигат в Подуяне и гара Искър.

От и до гара Искър ще пътуват 8 бързи и 4 пътнически влака, а от и до гара Подуяне пътническа ще се движат 8 бързи и 11 пътнически влака, съобщават от БДЖ. За всички тези влакове ще бъде осигурен трансфер с дизелова мотриса от и до Централна гара София.

От и до София без прекачване ще тръгват някои влакове до морето, Пловдив и Капъкуле. Те са:

- 3621 София – Бургас;

- 8627 София – Бургас;

- 8626 Бургас – София;

- 8612 Бургас – София

- 493 София – Капъкуле;

- 8657 София – Варна;

- 8656 Варна – София;

- 1620 Пловдив – София;

3 "глухи" коловози - 2-ри, 4-ти и 6-ти, ще обслужват движението между София и Петрич, последният и направленията София - Банкя и София - Драгоман. Влаковете от София до Пловдив ще бъдат на 12-ти коловоз, а от София до Мездра - на 13-ти.

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара, е осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър, откъдето влаковете ще продължават или ще завършват маршрутите си, съобщават на фейсбук страницата си от НКЖИ.

Модернизацията на железопътния възел София - Волуяк бе стартирана на 13 юли 2021 г., участъкът е с дължина около 10 км, включва и коловозното развитие на Централната гара в София. От страницата на консорциума, който изпълнява проекта, става ясно, че договорът е подписан на 30 октомври 2020 г., срокът за изпълнение е 42 месеца. Участници в сдружението са "Тодини България" и СД „ЗГОП" АД, подизпълнител е „Евротранспроект" ООД. Удължаването на сроковете на ремонта е неколкократно и по различни причини.