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Ограничено е движението по пътя Видин - Монтана в района на село Винище

Ваньо Стоилов
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Ограничено е движението по път I-1 Видин - Монтана в района на село Винище /при км 96/ поради ПТП, съобщават от АПИ. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път III-112 Монтана - Славотин - Добри Дол - път II-11 Добри дол - Арчар - Ботево - Цар Симеоново - път I-1 Дунавци - Видин и обратно. Преминаването се регулира от "Пътна полиция".

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