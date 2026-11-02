Ограничено е движението по пътя Видин - Монтана в района на село Винище

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Ограничено е движението по път I-1 Видин - Монтана в района на село Винище /при км 96/ поради ПТП, съобщават от АПИ. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път III-112 Монтана - Славотин - Добри Дол - път II-11 Добри дол - Арчар - Ботево - Цар Симеоново - път I-1 Дунавци - Видин и обратно. Преминаването се регулира от "Пътна полиция".