Червен и оранжев код за опасни валежи във вторник

За 3 ноември Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от най-висока степен (червен код) за значителни валежи от дъжд в следните области: Добрич, Варна, Смолян, Хасково и Кърджали.

В останалата част от страната е в сила предупреждение от втора степен (оранжев код), а във Видин, Перник, Кюстендил и София-град предупреждението е от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд с количества от 35 до 55 mm. В 6 области от Източна България е издадено предупреждение за силен вятър.

През следващото денонощие ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Утре ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Ще духа умерен, а след обяд и привечер и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

В сряда валежите от югозапад още от сутринта ще спират, а вятърът в западната половина от страната ще отслабне. В Източна България ще продължи да вали през целия ден; валежите ще са временно интензивни и значителни по количество; ще остане и ветровито. До сутринта в четвъртък и в източните райони валежите ще спрат; през деня ще преобладава облачно време, но само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад; в Източна България ще отслабне и ще е северен. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 7° и 12°.

Днес във Варна бе беше задействана системата BG-Alert заради проливните валежи.

Голямо количество валежи, съчетано със силен вятър доведе до натрупване на листа и запушване на отводнителните шахти в града. Наводниха се много улици.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология във Варна са паднали 76,5 литра дъжд на квадратен метър. Очаква се валежите да продължат и през следващите дни.

Четири са сигналите за паднали дървета. Има и наводнени подлези.