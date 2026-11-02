Катастрофа затруднява движението по пътя Берковица – Монтана край Комарево

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Временно движението по път II-81 Берковица – Монтана в района на село Комарево се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха ог АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".