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Катастрофа затруднява движението по пътя Берковица – Монтана край Комарево

Ваньо Стоилов
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Временно движението по път II-81 Берковица – Монтана в района на село Комарево се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха ог АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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