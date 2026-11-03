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На 3 ноември рожден ден имат

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Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на “Трейс груп холд” и на Обществения съвет на Фондация “Трейс за хората”, председател на Български форум “Транспортна инфраструктура”

Георги Мишев, писател, сценарист

Диана Митева, финансист, председател на сдружение “Дамски форум”

Проф. д-р Веселин Методиев, историк, бивш вицепремиер и министър на образованието, почетен професор на Нов български университет

Лилия Абаджиева, театрален режисьор

Петър Мерков, двукратен олимпийски вицешампион по кану-каяк

Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на строителите

Искра Донова, актриса

Таня Боева, фолкпевица

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