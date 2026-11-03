Бърза хрупкава туршия

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КОЙ ГОТВИ
Анелия Терзиева предлага рецепта за вкусна туршия, която става и много бързо.
ПРОДУКТИ
1 малка глава карфиол, 5-6 репички, 1 малка връзка пресен копър, 2 скилидки чесън, 8 с. л. ябълков оцет, 1 с. л. захар, 3 с. л. сол, 500-700 мл вода
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разделяме карфиола на малки розички и ги измиваме добре. Нарязваме репичките на кръгчета, както и чесъна и пресния копър. Подреждаме зеленчуците плътно в чист буркан или друг подходящ стъклен съд с капак.
Кипваме в тенджера водата, която е предварително преварена. Добавяме в нея оцета, захарта и солта. Разбъркваме енергично, докато солта и захарта напълно се разтворят.
Заливаме зеленчуците в буркана/тенджерата с готовата топла марината, така че напълно да ги покрива.
Затваряме съда с капак и го оставяме да се охлади на стайна температура. След като изстине, може да го приберем в хладилника. Туршията е готова за хапване само след няколко часа, като най-вкусна и хрупкава става на следващия ден.