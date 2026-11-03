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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23855597 www.24chasa.bg

Нормален е трафикът по границите, фериботите през Дунав не работят

Мария Райчева
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ГКПП-Дунав мост – Русе-Гюргево Снимка: Снимка: Архив

Движението е спокойно на всички гранични пунктове и преходи в страната. Това показват данните на Главна дирекция „Гранична полиция" към 6 ч.

Остава преустановена работата на фериботите по линиите „Оряхово – Бекет" и „Свищов – Зимнич" заради ниското ниво на река Дунав.

Продължава и временната организация на движението на Дунав мост при Русе заради строителни дейности по монтажа на водоотвеждащи съоръжения.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове с Гърция. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" се пропускат също автобуси и товарни автомобили.

Без затруднения е движението и на граничните пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

ГКПП-Дунав мост – Русе-Гюргево

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