Червен код за опасни валежи в пет области, в 19 е обявен оранжев

Опасно време с обилни валежи се очаква в голяма част от страната. Червен код е обявен в пет области, оранжев – в 19, а за още четири предупреждението е от първа степен – жълт код. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Най-високата степен на предупреждение е в сила за Варна, Добрич, Смолян, Кърджали и Хасково. Оранжев код е обявен за Монтана, Враца, Плевен, София-област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Търговище, Шумен и Силистра. С жълт код са Видин, Кюстендил, Перник и София-град.

През деня се очакват повсеместни валежи от дъжд, а в планините – от сняг. Количествата ще се увеличават, като на места дъждът ще бъде значителен.

Вятърът ще е умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня ще се усилва в Източна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса. По югоизточните райони и Черноморието ще достигат 14-16 градуса, а в София се очакват около 8 градуса.