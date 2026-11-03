Ураганен вятър, мъгла и дъжд правят планините опасни за туристи

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Силният вятър и лошата видимост създават опасни условия в планините. От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст предупреждават, че времето не е подходящо за туристически преходи.

В планинските райони има мъгла, духат ураганни ветрове и вали дъжд. През изминалото денонощие не са регистрирани сериозни инциденти, съобщиха от ПСС за БТА.

Облачността ще се задържи през целия ден, а валежите ще бъдат продължителни и на места значителни. В по-ниските части ще вали дъжд, докато над 1500 метра той ще преминава в сняг. По високите върхове снежната покривка ще продължи да нараства.

Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около нулата, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология.