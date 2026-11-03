Ограничават движението в тунел „Траянови врата" към Бургас до 16 ч.

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Шофьорите, пътуващи по магистрала „Тракия" към Бургас, трябва да преминават с повишено внимание през тунел „Траянови врата". До 16:00 ч. днес е затворена аварийната лента заради почистване и измиване на бализите, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

От АПИ призовават водачите да спазват ограниченията, да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си с пътната обстановка.

Преди дни в района на тунела се преобърна тир, пътуващ в посока Бургас. Шофьорът беше откаран в болница за преглед.