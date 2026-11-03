Затвориха временно пътя Шабла – Дуранкулак заради проливни дъждове в Добричко

Между 14 и 157,5 литра дъжд на квадратен метър са паднали в област Добрич за последните 24 часа до вторник сутринта. Най-голямо е количеството в село Спасово, където са измерени 157,5 л/кв. м. Валежите са започнали още в неделя привечер, съобщават от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич.

По данни на ръководителя на обсерваторията измерените количества във валежомерните станции са: 58,3 л/кв. м в град Добрич, 94,7 л/кв. м в Шабла, 47,5 л/кв. м в района на Калиакра, 31,4 л/кв. м в Крушари, 14 л/кв. м в Карапелит и 15 л/кв. м в Тервел.

В село Дуранкулак са отчетени 113 л/кв. м, в Каварна – 61,2 л/кв. м, в Оброчище – 65,4 л/кв. м, а във Владимирово – 13,1 л/кв. м.

Заради обилните валежи през нощта срещу вторник, между 1 и 4 ч., частично е бил затворен участък от пътя Шабла – Дуранкулак заради наводняване. Няма подадени сигнали за бедстващи хора.

Областният управител Руслан Томов е в контакт с кметовете на общините и директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Обстановката се следи, като има готовност за оказване на съдействие при възникване на проблеми. Томов призовава шофьорите да бъдат внимателни заради опасността от аквапланинг на отделни участъци от пътищата.

Във вторник преди обяд в района на Добрич има ръмеж, но следобед отново се очакват обилни валежи в цялата област, съобщи дежурният.

В понеделник в град Добрич е постъпил един сигнал за наводнен двор. Заради прогнозата за нови интензивни валежи и обявения червен код за опасно време на 3 ноември общината предприема допълнителни превантивни мерки.

Екипи ще почистват наноси и листна маса в проблемните участъци на града, особено в ниските части. Ще се следи и нивото на дерето.

Предвижда се и работна среща с представители на електроразпределителното дружество, ВиК, пожарната, сметопочистващата фирма и общинските предприятия „Устойчиви дейности и проекти" и „Комуналстрой". Целта е да бъдат координирани действията на институциите и службите при евентуално усложняване на обстановката.