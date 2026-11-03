Катастрофа затруднява движението по пътя Русе – Разград - Шумен

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Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път I-2 Русе – Разград - Шумен при км 91 заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.