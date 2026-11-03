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Над 15 населени места и махали в община Смолян са засегнати от свлачища и наноси

Валентин Хаджиев

[email protected]

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В много населени места в община Смолян има локални свлачищни процеси, свличане на земни маси и натрупване на кал, камъни и други наноси. Снимки: Община Смолян

Сериозни затруднения по общинската пътна инфраструктура в редица населени места и махали на територията на община Смолян предизвикаха продължителните и обилни валежи през последните дни.

На множество места са регистрирани локални свлачищни процеси, свличане на земни маси и натрупване на кал, камъни и други наноси. В отделни участъци пътната проходимост е затруднена, а достъпът до някои населени места е засегнат.

Сред засегнатите са пътните връзки към Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска.

Заради свличане на значителна земна маса временно е затворен пътят Катраница – Река. В района на Стикъл срутище е стеснило пътното платно, поради което преминаването на моторни превозни средства трябва да се извършва с повишено внимание.

Община Смолян мобилизира специализирани екипи и техника за овладяване на последствията от обилните валежи. Дежурни служители и експерти извършват огледи на място, установяват и описват нанесените щети и определят участъците, които се нуждаят от спешна намеса.

Предприети са действия за разчистване на засегнатите пътни участъци, отстраняване на земните и скалните маси и възстановяване на проходимостта, като приоритет са критичните точки и населените места с нарушен достъп, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян.

Към момента няма информация за пострадали или бедстващи хора.

От Община Смолян призовават водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с актуалната пътна обстановка и да не предприемат преминаване през участъци със свличания, срутища и видими увреждания на пътното платно.

В много населени места в община Смолян има локални свлачищни процеси, свличане на земни маси и натрупване на кал, камъни и други наноси. Снимки: Община Смолян
В много населени места в община Смолян има локални свлачищни процеси, свличане на земни маси и натрупване на кал, камъни и други наноси. Снимки: Община Смолян
В много населени места в община Смолян има локални свлачищни процеси, свличане на земни маси и натрупване на кал, камъни и други наноси. Снимки: Община Смолян

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