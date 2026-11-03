Катастрофа при км 334 на "Тракия" към София

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Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на АМ „Тракия" при км 332, в посока София заради катастрофа.

Трафикът се регулира от екип на Пътна полиция, съобщиха от АПИ.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.