Ръжени кифлички с бира

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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам ароматни кифлички с ръжено брашно, бира и плодово сладко”, пише ни Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
250 г ръжено брашно, 250 г пшенично брашно, 1 пакет суха мая или 1/2 кубче прясна мая, 1 с. л. захар, 1 ч. л. сол, 200 мл светла бира, 100 мл олио или разтопено масло, плодово сладко за плънката (в случая домашно от ягоди), фини овесени ядки за поръсване
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Смесваме в голяма купа ръженото и пшеничното брашно. Добавяме сухата мая (или предварително активираната прясна мая с малко захар и хладка течност), солта и останалата захар.
Наливаме бирата и олиото (или разтопеното масло). Замесваме меко, еластично тесто. Ако е необходимо, добавяме още малко брашно или бира.
Оставяме тестото да почине или да втаса за около 30–60 мин. Разделяме тестото на топки и разточваме всяка на кръгла кора. Нарязваме кората на малки триъгълници или на ленти.
Намазваме лентите с плодовото сладко и ги навиваме на кифлички. Нареждаме ги в тава, покрита с хартия за печене. Намазваме ги ги леко с вода, олио или разбито яйце и ги поръсваме с овесените ядки. Печем в загрята фурна на 180 градуса около 25 минути до златист цвят.