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На 4 ноември рожден ден имат

1968
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Елена Вълчева, създател на PR агенция “Янев и Янев”

Проф. Радка Аргирова, вирусолог, основател на първата лаборатория по СПИН

Проф. д-р Димитър Йончев, експерт по национална сигурност, почетен професор на НБУ

Евгения Раданова, трикратна олимпийска медалистка по шорттрек, старши треньор на националния отбор по шорттрек, член на УС на БФ по кънки, член на ИБ на Българския олимпийски комитет (БОК), бивш служебен министър на спорта

Мадлен Алгафари, психотерапевт

Генерал-майор Валери Григоров, бивш директор на НС “Гранична полиция”

Любомир Христов, екскмет на Шумен

Христо Йовов, бивш футболист

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