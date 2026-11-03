Свлачище затвори част от пътя Варна - Златни пясъци

Заради пропадане на земни маси край пътя Варна – Златни пясъци дясната лента в посока курортния комплекс е затворена, съобщиха от полицията във Варна.

От Общината потвърдиха информацията за образувалото се свлачище и уточниха, че пътят е част от републиканската пътна мрежа, поради което Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) трябва да определи последващите действия.

От пресцентъра на Областната администрация допълниха, че нейни експерти са на място, за да се запознаят със ситуацията. Очаква се и становище от Областното пътно управление.

Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.

Токът в района на затворения участък от пътя Варна – Златни пясъци няма да бъде спиран, каза областният управител Марио Смърков, който беше на мястото.

Сигналът за случилото е получен в 16:00 ч., посочи Смърков. По думите му, мястото е било посетено веднага от заместник-областния управител Иван Христов и заместник-кмета по инженерната инфраструктура Владимир Димитров. Подаден е сигнал и до Областното пътно управление, допълни Смърков. По думите му е преценено, че трябва да бъде затворена дясната лента на платното, тъй като има опасност от пропадане на пътя. На място е бил и екип на енергоразпределителното дружество, тъй като има паднал стълб и оголени кабели. Преценката е, че засега не се налага спиране на тока, посочи областният управител, цитиран от БТА.

Той каза още, че мястото с пропадналите земни маси ще бъде огледано и от специалисти от „Геозащита". За случилото се е уведомен и министърът на регионалното развитие и благоустройството, допълни Смърков.