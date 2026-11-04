Затварят напълно пътя София – Перник в района на Владая от днес до 22 ноември

Спира се изцяло преминаването по път I-1 София – Перник в района на Владая от днес, съобщиха Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Движението от там се затваря заради превантивен ремонт на пет километра от пътя в отсечката от караулката до гара Владая, от 277-и до 282-ри километър. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до 22 ноември.

Въвеждат временна организацията на движението от 10,30 ч, която предвижда преминаването в двете посоки да се осъществява по обходни маршрути. Леките коли могат да се движат през общинската мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание“, като и през автомагистрала „Струма“. Движението през селото на тежкотоварни камиони над 12 т ще е забранено. От АПИ апелират шофьорите да използват автомагистрала „Струма“, като алтернативен маршрут.

Участъкът е един от най-натоварените пътища на територията на област София, дейностите които ще бъдат извършвани по него са необходими с цел да се подобри експлоатационното му състояние и да се повиши безопасността на пътуване, отбелязват от АПИ. Ремонтът на отсечката в района на Владая включва ремонт на асфалтовата настилка, полагане на нова хоризонтална маркировка, както и подобряване на отводняването и почистване на прилежащите водостоци. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи (мантинели) и пътни знаци. След приключване на ремонта с цел ограничаване на навлизането на автомобили в насрещното движение, е предвидено поставяне на гъвкави ограничители в участъка от 276-и до 281-ви километър.

Строително-монтажните работи по трасето се изпълняват от пътноподдържащата фирма ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“, с която АПИ има сключен договор за текущ ремонт на републиканските пътища на територията на област София.

Ремонтът е предвиден заради необходимостта от подобряване на безопасността в участък, в който са регистрирани тежки пътнотранспортни произшествия със загинали, припомня БТА.