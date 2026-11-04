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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23862215 www.24chasa.bg

Нормален трафик на всички гранични пунктове

Цветелина Шенева
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На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Трафикът е без проблеми на всички гранични преходи и гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП).

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Турция, със Сърбия и с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички ГКПП, съобщава БТА.

 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

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