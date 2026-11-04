Обезопасиха свлачището на пътя Варна - Златни пясъци

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Пропадането на пътя Варна - Златни пясъци е обезопасено, съобщиха от пресцентъра на Общината, като цитират зам.-кмета по инфраструктурата Владимир Димитров.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 16 ч. Със ситуацията са запознати всички институции.

Участъкът, в който са се свлекли земни маси, е ограден. Автобусите преминават през лявата лента на платното в посока курортния комплекс. Пешеходната алея, която непосредствено граничи със свлачищния участък, също е обезопасена, пише БТА.

Според Димитров свлачището е старо, а силните дъждове са довели до ново свличане на земни маси.