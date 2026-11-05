Млечна лютика

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КОЙ ГОТВИ

“Това ястие се нарича лютика, защото вкусът ѝ е леко лютичък от използвания в нея лук или люта чушка”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

10 прясно изпечени чушки, 1 неголяма глава воден реселешки лук (отглежда се единствено и само в с. Реселец, намиращо се в Северозападна България), 1 ч.ч. натрошено зряло сирене, 1/2 кофичка кисело мляко, 4 сварени яйца, щипка нарязан магданоз, 3 с.л. олио, сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме лука на едро, слагаме го в дълбока калена (глинена) паница, посоляваме и го намачкваме с тлъчника до пълно омекване.

Добавяме обелените и накъсани на ивици чушки. Намачкваме ги. Слагаме натрошеното сирене, намачканите с вилица яйца, млякото, нарязания магданоз и олиото.

Посоляваме лютиката на вкус и разбъркваме с дървената лъжица. Тя се консумира като основно ястие и е желателно до нея да подсигурите една топла и прясно изпечена питка с хрупкава коричка.