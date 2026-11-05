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Нормален е трафикът по всички граници

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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ГКПП Капитан Андреево
ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Графикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът също е нормален на всички ГКПП.

ГКПП Капитан Андреево
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