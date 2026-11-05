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Условията в планините не са подходящи за туризъм

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Условията в планините не са подходящи за туризъм. СНИМКА: АРХИВ
Условията в планините не са подходящи за туризъм. СНИМКА: АРХИВ

Условията в планините не са подходящи за туризъм, времето е мъгливо и дъждовно, а по високите части вали сняг. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На връх Ботев температурата е минус пет градуса, като минималната снежна покривка е 17 см, казаха от ПСС. Обстановката е зимна.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Западна България ще превалява дъжд, по високите части - сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

Условията в планините не са подходящи за туризъм. СНИМКА: АРХИВ
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