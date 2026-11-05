Утре времето ще е предимно слънчево, сутринта ще им мъгла

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо и към сутринта на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, предаде БТА. Северният вятър в Източна България ще отслабне и ще се ориентира от запад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преоблада слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

През почивните дни в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обед на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Вятърът ще е слаб, в котловините ще стихва, а в източните райони в събота временно ще се усили, ще бъде от север-североизток. Нощните температури ще се понижат значително и минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните в събота ще са предимно между 8° и 13°, в отделни райони с трайна мъгла ще се задържат по-ниски; в неделя – между 6° и 11°, в крайните югозападни райони – до 14°.