Обявяват нов конкурс за разделно събиране на боклук в "Овча купел" и "Кремиковци"

„Разделното събиране на отпадъци от опаковки в районите „Овча купел" и „Кремиковци" също ще се извършва от лицензирана организация по оползотворяване, вместо за дейността да се разходват общински средства за закупуване на контейнери и камиони".

Това заяви столичният заместник-кмет по екология инж. Николай Неделков по повод доклада му, подкрепен от Столичния общински съвет.

С взетото решение отпада необходимостта от разходване на общински средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на контейнери и камиони за организиране на услугата от „Софекострой" ЕАД. Вместо това за двата района ще се проведе нов конкурс за избор на организация по оползотворяване.

Решението на общинските съветници идва броени дни след като Столичната община обяви подписването на новите 5-годишни договори за разделно събиране на опаковки в 22 района на София с трите лицензирани организации („Екопак България", „Екобулпак България" и „Булекопак").

Припомняме, че в новите дългосрочни договори са заложени значително по-високи стандарти за обслужване – близо 900 нови точки с цветни контейнери, над 3,6 милиона литра допълнителен обем, съдове с над 80% по-големи отвори за лесно изхвърляне на кашони, самостоятелни графици за търговските обекти, както и задължителен дигитален GPS контрол в реално време и високи финансови санкции при неизпълнение.

„Първоначалното намерение дейността в „Овча купел" и „Кремиковци" да бъде поета от „Софекострой" бе планирано като мярка в период, когато течаха преговори и съдебни спорове с организациите за оползотворяване. С успешния финал на преговорите за 22 района тази инвестиционна необходимост отпадна. Запазваме общинските средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за други важни екологични проекти в града и осигуряваме доказан модел на обслужване и за тези два района", допълни инж. Неделков.

С приетия доклад Столичният общински съвет измени свой предходен акт от 2018 г. (Решение № 731) и изцяло отмени Решение № 131 от 26.02.2026 г. за разходване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО за купуване на съдове и специализирана техника.

Предстои Столичната община да организира процедура за избор на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО) за „Овча купел" и „Кремиковци" при заложени същите по-високи стандарти, затегнат общински контрол и финансови санкции при неизпълнение, както в останалите 22 района.