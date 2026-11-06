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Пъстри есенни чушки

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

“Наскоро приготвих тези последни за сезона пълнени чушки и бяха невероятно вкусни”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ 

Пресни червени и зелени чушки

500-600 г мляно месо

1 ч.ч. ориз и 1 ч.ч. едър булгур

1 голяма глава кромид лук

2 моркова

5-6 домата (сорт “Рома”)

1 консерва домати на кубчета (400 г)

сол, олио,черен пипер, чубрица на вкус 

1 китка магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Подготвяме чушките за пълнене, почистваме всички зеленчуци, измиваме ориза. В дълбок съд поставяме мляното месо и при него добавяме ориза, булгура, дребно нарязания лук, настърган морков и настърган домат.

Добавяме и подправките: 1 ч.л. сол, черен пипер, чубрица и нарязан магданоз. Доливаме 1 чашка вода и хубаво объркваме сместа за пълнене.

Напълваме чушките, като с върха на остро ножче продупчваме всяка чушка, запушваме я с парче домат и подреждаме в дълбока и широка тенджера. Отгоре изсипваме консервата домати, доливаме 2 чаши топла вода, поръсваме един настърган морков, малко сол и няколко лъжици олио. 

Похлупваме с голяма порцеланова чиния и отгоре капак. Варим на умерен огън около 45-50 минути. Сервираме чушките топли, гарнирани с магданоз.

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