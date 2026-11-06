Сутрин – мъгли, по обед слънце, дългоочаквано затопляне до 14°

В сряда ще премине нова облачна вълна с повече валежи в западната половина от страната

Дългоочаквано затопляне с мъгли и облаци, но и с малко слънце ще е времето през почивните дни, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще са от 1 до 6°, в западните полета и в Горнотракийската низина около 0, по Черноморието до 3-4°. Сутринта ще е облачно и мъгливо на запад, а на изток ще е слънчево. От север ще проникват хладни и влажни въздушни маси. По-късно през деня облаците по Черноморието ще се увеличават, а над централните и западните части ще е слънчево. Максималните температури ще са от 11 до 15°. За София минималната температура ще е 1, а максималната - 12-13°.

В събота минималните температури ще бъдат от 0 до 5, в западните полета около 0, по Черноморието до 3-4°. Сутринта ще е облачно и мъгливо над западните части от страната, а на изток ще бъде слънчево и ветровито. Проникналите хладни въздушни маси ще обхванат страната. По-късно през деня облаците ще намаляват до слънчево. През нощта над Черноморието ще се заоблачи. Максималните температури ще са от 8 до 13°, по Черноморието - 10-11. За София минималната температура ще е 1, а максималната - 10-11°. Над планините сутринта ще е облачно. Следобед и през нощта облаците ще намаляват. Вятърът над 2500 м ще е от север с пулсове до 30 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -3 до 0, а на 1500 м - от 5 до 8°.

В неделя минималните температури ще бъдат от -3 до 3, по Черноморието до 2-3°. Ще е студено, с условия за слани по високите западни полета и намалена видимост в ниските места. През деня ще е слънчево. Максималните температури ще са от 10 до 14°. За София минималната температура ще е -1, а максималната - 11-12°. Над планините сутринта ще е слънчево. Следобед облаците над Рила и Пирин ще се увеличават. Снежна покривка над 2500 м - от 5 до 10 см. Максималните температури над 2500 м ще са от -2 до 1°, а на 1500 м - от 3 до 6°.

Понеделник ще започне с мъгли и облаци над западните райони, които ще се уплътняват следобед. През нощта срещу вторник ще превали в Западна България. Във вторник облачността временно ще се разкъса, с повече слънчеви часове следобед. В сряда ще премине нова облачна вълна с повече валежи в западната половина от страната. В четвъртък валежите ще спират. Чувствително ще се затопли. В петък ще бъде ветровито с южни ветрове и дъждове в западните райони.