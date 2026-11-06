На 6 ноември рожден ден имат

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Елена Шекерлетова, посланик на България в Португалия и Кабо Верде

Доц. д-р Боян Владимиров, началник на Отделение по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Ралица Негенцова, адвокат

Стела Николова, депутат

Стоян Младенов, актьор