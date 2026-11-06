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Слънце и слаб вятър ни очакват на 6 ноември

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Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay
Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преоблада слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay

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