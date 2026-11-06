Проф. Георги Рачев: В четвъртък ще е най-топло - 14 градуса, в Пловдив -16

До днес изпълнихме месечната норма за валежи - язовирите са пълни, коментира проф. Георги Рачев пред Би Ти Ви. Не се очакват мразове в ниската част на България. Времето през ноември - по-оптимистично и по-красиво. В Пловдив направо ще тръгнат по камизолки. Очаква ни много повече слънце и сухо време.

Тука в четвъртък-петък едни максимални температури 14-15, дори се промъкна идея за 17° в обичайно заподозрените топли места. Сутрешни мъгли, минимални температури на много места. Ще има стъргане на стъкла - за тези които ще стават рано, пошегува се проф. Рачев.

Над Балканите започва да се изнася топъл въздух. Ние попадаме в западната периферия на антициклон, където винаги е било по-топло, каза климатологът.

"В Мадрид и Лисабон, където 20° са нищо, някоя жилетчица може да се наметне. Топло време се очаква в Париж и в Лондон. Балканите са другата част, където температурите ще останат по-високи от нормално - посочи още той. - И до този момент ние сме над 2° над нормата за средномесечна температура. Не може да се оплачем.

Сутрин ще е хладничко, а на обед доста по-топло в сряда и четвъртък. Четвъртък се очертава денят, в който ще има най-много слънце и ще е най-топло. Тогава ще бъде върхът на тази топла вълна в София - 12-14 градуса.

В Пловдив в четвъртък температурата може да стигне 16 градуса.

Русе и Плевен - появяват се първите леко отрицателни температури, но през деня ще стигат 9-10 градуса.

Велико Търново и Враца - слаб фонов ефект от по-топлия въздух, който идва от юг".