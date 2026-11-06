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Военна техника ще се придвижва по пътищата у нас

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СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)
СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село" на 7 ноември. Като част от многонационалната бойна група на НАТО в България те ще участват в учението „Тракия – 26".

Във връзка със същото учение на 11 и 12 ноември ще се извърши придвижване на военнослужещи и техника от състава на Сухопътните войски към учебен полигон „Корен".

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция", съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

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