Военна техника ще се придвижва по пътищата у нас

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Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село" на 7 ноември. Като част от многонационалната бойна група на НАТО в България те ще участват в учението „Тракия – 26".

Във връзка със същото учение на 11 и 12 ноември ще се извърши придвижване на военнослужещи и техника от състава на Сухопътните войски към учебен полигон „Корен".

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция", съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.