От 9 ноември се променя движението в участъци на „Тракия" в областите София и Пазарджик

През следващата седмица, за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала „Тракия" на територията на областите София и Пазарджик, съобщиха от АПИ.

От 9 ч. на 9 ноември до 9 ч. на 11 ноември, дейности ще се извършват в отсечката от 5-и до 3-и км на магистралата в Софийска област в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата.

На 9 ноември, в периода от 7:30 ч. до 17 ч., ще се работи при 89-ия км на магистралата в област Пазарджик. За изпълнение на дейностите в 400-метров участък ще се ограничава преминаването в активната лента в платното в посока София и ще се осъществява в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура" съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.