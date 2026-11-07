Арх. Рони Гешева, която не обича имитации в дизайна и в живота

Именитата ни архитектка отпразнува 80-и рожден ден с авторска книга с 36 проекта и с току-що завършен интериор на дом в сърцето на София

Ако искате точно тя да направи вашия дом уникален, трябва да имате куража да ѝ се доверите. Напълно. Като ѝ предадете ключовете и я оставите да работи до последния детайл от подредбата на мебели, осветление, аксесоари, до избора на салфетките на масата. Защото арх. Радина Гешева не допуска компромиси и ерзац решения, “крои” и извайва интериора според нуждите и натюрела на клиентите си, но винаги вярна на своя естетически кодекс и на безценния си опит и стил.

Тя е всепризнатото знаково лице на българския интериорен дизайн. От онези далечни години на миналия век, края на 60-те и началото на 70-те, когато прави първия интериор - ремонта на собственото ѝ жилище, до днес арх. Радина Гешева е създала стотици проекти на къщи, апартаменти, бутици, офиси, много от които направени от А до Я, т.е. от цялостната архитектура на сградата до подреждането вътре на всеки кът.

Автор е и на сценографски концепции в телевизията, което е бягство от сивотата на панелното проектиране в соца и порив да създава нещо различно, красиво и полезно.

Може да се каже, че точно

арх. Гешева създава с безкомпромисното си богато творчество култа към оригиналния интериор

И неслучайно е най-търсеният автор от клиенти с висок клас жилища. Защото успя да наложи необходимостта от професионалист при подреждането на дом. “Стана ясно, че за това са нужни сериозна работа, познания, култура, творчески заряд, отговорност! И че това се заплаща и то излиза по-евтино от скъпоструващи грешки”, казва тя.

Рони, както е известна на архитектурната гилдия и на безбройните ѝ клиенти и приятели арх. Гешева, стигна до зрял връх в своя живот. На 3 ноември с познатата си леко скептична усмивка празнува красив 80-годишен юбилей.

Запазеният ѝ почерк е най-разпознаваем и най-следван у нас в този нелек занаят, граничещ с изкуството. Няма как да е иначе, след като авторитетната ни архитектка е дала “хляб” на десетки млади колеги, приемайки и обучавайки ги в студиото си. Всички са ѝ искрено благодарни и я почитат като верни ученици. А тя следи и насърчава творчеството им, оценявайки ги строго - вече 3 десетилетия журира първия и най-авторитетен наш конкурс за интериорен дизайн “Къща на годината” на списание “Идеален дом”. И е много доволна, когато ѝ попадне проект, заслужаващ висока оценка. А после с радост връчва престижния “Сребърен гвоздей” на някого от своите последователи.

Своите 80 години посрещна, както умее - изискано,

с приятели, хора на дизайна и бизнеса, с дъщеря си и с внука тийнейджър, който се включи точно за празничната торта на знаменитата си баба.

Елегантното парти в центъра на София бе в шоурум за концептуални събития и мода, чийто интериор самата Рони беше “пипнала” леко, но много точно. На видеостени бе прожектиран прочутият цветен символ от творчеството на любимия ѝ Мондриан, в залата деликатно присъстваха и други знаци и произведения от богатата лична колекция изкуство на Рони, като малката скулптура на Маргарита Пуева и на други наши и чужди автори. А на витрината посрещаше една от фигурите от последната изложба на Павел Койчев, предоставена специално за случая.

Художникът също дойде лично да поздрави архитектката. Плътно край нея бяха и петте млади архитектки от студио “Радина Гешева”, готови да попиват всеки урок по висша архитектура и дизайн.

Впечатляващият рожден ден обаче арх. Гешева посрещна само като поредната крачка от своя забележителен професионален път, преди да продължи напред. Защото, както неведнъж е заявявала - ще работи, докато е жива. Още на следващия ден след тържеството влезе в обичайния си ритъм, за да завърши последния си мащабен проект - интериор и преустройство на частен дом, получен от съединяването на два съседни апартамента в сърцето на София.

Пожелаваме ѝ добро здраве и да прави щастливи още много новодомци с интериори, подписани от нея!

За рождения си ден арх. Радина Гешева си направи специален подарък -

изящно оформен сборник от 36 проекта, лимитирано издание

Вижте някои от тях, които, макар и реализирани в различни години, звучат “вечнозелени” и днес.

7 безценни съвета за хубав интериор

Радина Гешева винаги казва, че няма рецепта за успешно оформено вътрешно пространство. И все пак в дългата си кариера тя държи на някои основни постулати в практиката, които могат да послужат като ориентир.

1. Т.нар. различен интериор - препоръката е да се правят домове, в които няма банални клишета и буквални цитати, а се отличават със собствена физиономия, съответна на самите собственици.

2. Добре овладяно пространство - жилищната площ трябва да звучи като един цял “организъм”, който функционира идеално в съответствие с нуждите на обитателите. Никаква разпокъсаност и самоцелност, аранжиментът в отделните помещения и кътове трябва да следва логиката на една обща естетическа концепция.

3. Уважение към светлината и природата. Един от най-важните елементи на добрия интериорен дизайн е осветлението в жилището - трябва да се внимава как се допускат навътре дневните лъчи и как се аранжира вечерната му осветеност. Връзката с външната среда трябва да е осезаема и органична, а не самоцелна.

4. Усет към детайла. В хубавото жилище всичко е от значение. И най-скъпото обзавеждане ще стои неубедително и самоцелно, ако се подценява отделният момент от интериорната картина - от интериорните врати до первазите, електрическите ключове и възглавниците на дивана, свещите и вазите, всичко трябва да е внимателно подбрано като качество и дизайн.

5. Чувство за мярка и добър вкус. Арх.Гешева следва принципа на минимализма, според който малкото е достатъчно. Вниманието трябва да е върху неща с авторски подпис и художествена стойност, няма място за нищо прекалено и случайно подчинено на временни тенденции и мода.

6. Изкуството на пиедестал - в проектите на арх. Гешева то присъства неотменно и тя е убедена, че картини, скулптури и различни произведения на съвременния висок дизайн трябва са равностоен участник в интериорната сценография.

7. Без имитации - архитектката уточнява, че в интериора е добре да преобладават максимално автентични неща, със собствен характер и доказан произход. Избягвайте ерзаца, колкото и добре да напомня за оригинала, съветва тя.