На 8 ноември рожден ден имат

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Румен Спецов, бивш особен управител на дружествата на “Лукойл” в България

Асен Агов, журналист, бивш депутат и генерален директор на БНТ

Добрина Икономова, оперетна певица

Алекс Иванов, актьор

Емануела, попфолк певица