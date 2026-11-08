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Делян Пеевски: Пълна подкрепа за българските полиц...

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На 8 ноември рожден ден имат

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Румен Спецов, бивш особен управител на дружествата на “Лукойл” в България

Асен Агов, журналист, бивш депутат и генерален директор на БНТ

Добрина Икономова, оперетна певица

Алекс Иванов, актьор

Емануела, попфолк певица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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