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Слънчево, но ветровито ще бъде времето на 7 ноември

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Слънчево, но ветровито ще бъде времето на 7 ноември Снимка: Архив
Слънчево, но ветровито ще бъде времето на 7 ноември Снимка: Архив

Днес времето ще бъде предимно слънчево. В източните райони ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната - слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, главно по северното крайбрежие силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщава БТА. 

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

Слънчево, но ветровито ще бъде времето на 7 ноември Снимка: Архив

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