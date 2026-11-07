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Православен календар за 7 ноември

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Православен календар СНИМКА: Архив
Православен календар СНИМКА: Архив

Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски

Преп. Лазар бил родом от Магнезия (Мала Азия). Отрано почувствал призвание към иночески живот и отишъл в Йерусалим да се поклони на светите места. Там постъпил в обителта на преп. Сава, където прекарал 10 г. След това се върнал в отечеството си и започнал подвижнически живот в планина в Галисия. Там построил храм "Възнесение Христово" и наблизо издигнал стълб, на който прекарал много години в молитва и лишения. По-късно на това място бил основан Галисийският манастир.

Православен календар СНИМКА: Архив

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