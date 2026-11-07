Нормален е трафикът на всички гранични пунктове

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Нормален е трафикът по всички гранични пунктове, съобщиха от "Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Гърция. През преходите „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Същото е положението и на всички наши ГКПП с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия, съобщава БТА.