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Интензивен е трафикът за камиони на изхода на ГКПП "Капитан Андреево"

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Граница СНИМКА: pixabay
Граница СНИМКА: pixabay

Трафикът е интензивен за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево", съобщиха от „Гранична полиция" за движението на българските граници към 6:00 ч.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Сърбия и Република Северна Македония.

Граница СНИМКА: pixabay

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