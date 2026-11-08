Добри са условията за туризъм в планините, но е студено

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Добри са условията за туризъм в планините, но температурите са ниски заради по-късите дни и ранното залязване на слънцето. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, но студено. Температурите са близки до нула градуса в по-високите части на планините. Лифтовете в курортите не работят.

През изминалото денонощие е регистриран един сигнал за изгубен човек в Пирин, в района на Бъндеришката поляна, допълниха от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части - умерен, север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.